Міністр нацбезпеки Бен-Ґвір відкинув угоду з Офером Вінтером — Jerusalem Post

Міністр національної безпеки Ізраїлю та лідер партії «Оцма єгудіт» Ітамар Бен-Ґвір відмовився укладати угоду про розподіл надлишкових голосів із партією «Народ Ізраїлю», яку очолює Офер Вінтер. Про це Jerusalem Post повідомила 13 жовтня.

Заяви Бен-Ґвіра і Вінтера

Бен-Ґвір написав у соцмережі X, що не підписуватиме домовленість, оскільки вважає Вінтера «Беннетом II» — порівнянням із колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю та лідером партії «Беяхад» Нафталі Беннетом.

У відповідь Вінтер закликав Бен-Ґвіра «подорослішати» та заявив, що виборці втомилися від такого стилю політики. Він також звинуватив опонента в готовності втратити голоси правого електорату, хоча раніше той назвав майбутні вибори доленосними. Вінтер заявив, що кампанія проти нього не допоможе правому табору, і висловився за формування широкого національного уряду.

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Контекст перед виборами

За даними опитування Walla, оприлюдненого у вівторок, «Оцма єгудіт» може здобути вісім мандатів у Кнесеті. Водночас «Народ Ізраїлю» набирає 2,8% голосів, що нижче за виборчий бар'єр у 3,25%.

Угоди про розподіл надлишкових голосів передбачають об'єднання залишків голосів двох партій після первинного розподілу мандатів. Якщо сукупного залишку вистачає для додаткового місця в Кнесеті, його може отримати одна зі сторін угоди. Такий механізм діє лише за умови, що обидві партії подолали виборчий бар'єр.

Напередодні виборів 27 жовтня такі домовленості вже уклали «Лікуд» прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та «Релігійний сіонізм» міністра фінансів Бецалеля Смотрича. Окремі угоди також підписали ШАС і «Об'єднаний юдаїзм Тори», а також партії опозиційного блоку.

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