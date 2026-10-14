Міністр ОАЕ закликав університети оновити навчання через ШІ — The National

В Абу-Дабі виконувач обов’язків міністра вищої освіти та наукових досліджень ОАЕ Абдулрахман Аль-Авар заявив, що університетам слід переглянути навчальні програми та методи викладання, аби відповідати розвитку штучного інтелекту й швидким змінам на ринку праці. Він також закликав посилити співпрацю між закладами вищої освіти та бізнесом.

Як повідомляє The National, Аль-Авар виступив на заході Partnerships for the Future, організованому Фондом освіти Заїда. На ньому 12 установ об’єдналися для посилення співпраці та розширення можливостей для місцевих стипендіатів.

Навички для нового ринку праці

За словами міністра, нові технології, зокрема ШІ, створюють нові можливості й водночас змінюють навички, яких потребують роботодавці. Він наголосив на необхідності оновити навчальні програми, а також розвивати компетенції викладачів і студентів.

Міністерська рамкова система оцінювання за результатами має спонукати університети відповідати цим вимогам і підвищувати конкурентоспроможність сектору вищої освіти. Оновлений посібник до цієї системи опублікували цього року після консультацій із 735 представниками закладів вищої освіти по всій країні.

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Аль-Авар також заявив, що бачення ОАЕ щодо вищої освіти передбачає створення системи, готової до майбутніх викликів, конкурентоспроможної у світі та пов’язаної з потребами студентів, економіки й суспільства.

Позиція стипендіатів

Стипендіатка програми Ruwwad Zayed Нур Одех, яка навчається обчислювальної науки про дані в Університеті Халіфа, вважає, що вища освіта має більше зосереджуватися на практичному досвіді та навичках, а не лише на оцінках і показниках успішності.

Інший стипендіат, Джассем Альхурі, який вивчає цифрову трансформацію в Університеті Заїда, заявив, що система освіти повинна бути гнучкішою та враховувати технологічний розвиток. На його думку, студентам варто більше навчатися застосовувати інструменти ШІ для досліджень.

Фонд освіти Заїда планує створити можливості для 100 тисяч студентів до 2035 року. Нещодавно фонд оголосив першу групу з 50 стипендіатів Ruwwad Zayed — еміратських та арабських студентів, які здобуватимуть ступінь магістра в університетах ОАЕ.

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