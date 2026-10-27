Міністр оборони Британії відвів 1000 днів на підготовку країни до війни з рф – The Telegraph

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Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у своїй колонці для видання The Telegraph заявив, що збройні сили рф та її потенційних союзників повинні до 2030 року будуть мати спроможності для завдання удару. У зв'язку з цим Сполучене Королівство має трохи більше ніж 1000 днів, щоб разом із партнерами по НАТО підготуватися до ймовірного прямого зіткнення.

Посадовець критично оцінив оборонну політику попереднього уряду консерваторів, за надуживання якої чисельність британського війська скоротилася до найнижчого показника від часів Наполеонівських воєн.

Для усунення загрози урядовець закликав негайно відновлювати національний оборонно-промисловий комплекс і нарощувати виробництво зброї, навівши як приклад відновлення випуску артилерійських стволів із британської сталі на підприємстві в Телфорді. Вес Стрітінг наголосив: «Моє головне завдання на посаді — підготувати британську армію до перемоги в разі війни. Посилення оборони має стримати можливого противника, але країна повинна бути готовою і до прямого зіткнення, якщо стримування не спрацює».

Джерело: The Telegraph.

Раніше Вес Стрітінг застеріг від умиротворення Владіміра Путіна після того, як головний переговірник Дональда Трампа щодо війни в Україні назвав його гуманістом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих п'яти років. Це дозволить перевірити альянс на міцність.

Диктатор путін перед зустріччю з американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявив, що рф нібито готова воювати з Європою, але не має такого наміру.

У випадку нападу рф на членів НАТО Альянс може завдати превентивного удару по цілям на російській території, про це заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Президент України Володимир Зеленський вважає цілком імовірним, що росія може відкрити другий фронт проти іншої європейської держави ще до закінчення війни в Україні.

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