Міністр оборони Британії закликав готуватися до перебоїв через кібератаки — Anadolu Agency

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг у Тельфорді закликав громадян і компанії бути готовими до можливих перебоїв у ланцюгах постачання через кібератаки або надзвичайні ситуації, повідомляє Anadolu Agency.

Ризики для повсякденного життя

Стрітінг заявив, що жителям країни варто краще усвідомлювати нові ризики для Великої Британії та заздалегідь продумувати свої дії. За його словами, бізнес може зіткнутися з дедалі складнішими кібератаками, а постачання необхідних товарів можуть бути порушені через дії ворожих державних структур або терористів.

Як приклад міністр навів можливий збій платіжних систем у місцевому супермаркеті. Він назвав такі ситуації повсякденними викликами й загрозами, до яких країна має бути готова.

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Кампанія Be Ready

Уряд запускає кампанію Be Ready, у межах якої громадянам надаватимуть поради щодо підготовки до надзвичайних ситуацій. Зокрема, людям пропонуватимуть заздалегідь зібрати необхідні запаси та дізнатися, як можна долучитися до підтримки громад у разі надзвичайної події.

Під час виступу на заводі UK Gun Hall Plant у Тельфорді Стрітінг також оголосив про відновлення в країні внутрішнього виробництва гарматних стволів для танків уперше за два десятиліття.

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