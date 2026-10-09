Міністр оборони Гегсет заявив про страту Хасана 3 грудня — Anadolu Agency

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Нідаля Хасана, засудженого до смертної кари за стрілянину 2009 року на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас, стратять 3 грудня. За його словами, публічну страту проведуть на території бази, а вирок виконають військовослужбовці з гвинтівками.

Дата та місце страти

Як повідомляє Anadolu Agency, Гегсет сказав, що страту призначили на четвер, на 13:00 — час, коли Хасан відкрив вогонь у 2009 році. Міністр оборони також заявив, що американські військові не проводили страт розстрілом від часів Другої світової війни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення президента

Пентагон раніше повідомив, що президент США Дональд Трамп схвалив рекомендацію Гегсета про виконання смертного вироку шляхом розстрілу. Визначення часу та місця страти доручили міністру армії США, при цьому армія до заяви Гегсета не оголошувала цих деталей.

Колишній майор армії США та психіатр Нідаль Хасан 5 листопада 2009 року відкрив вогонь у Форт-Гуді. Тоді загинули 13 людей, ще 32 зазнали поранень. У 2013 році його визнали винним за 13 епізодами умисного вбивства та 32 епізодами замаху на вбивство і засудили до смерті. Відтоді він перебуває під вартою у Форт-Лівенворті в Канзасі.

Читай нас у