Міністр оборони Італії назвав помилкою можливе обмеження США військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав «абсолютною помилкою» рішення США обмежити Україні доступ до супутникових систем і розвідувальної інформації, необхідних для відбиття російських атак.



За його словами, будь-який такий крок адміністрації президента США Дональда Трампа «абсолютно не має сенсу» і ризикує затягнути війну, замість того щоб наблизити мир.

«Мир настане, коли Путін переконається, що ситуація зайшла у глухий кут і він не може просуватися далі. Якщо Путін побачить слабкість із боку України - а позбавлення України ресурсів з боку США створить таку слабкість, - він повірить, що може перемогти. Тому він продовжуватиме війну. Я вважаю, що це абсолютно неправильно», — про це Крозетто сказав в інтерв’ю BBC.

Говорячи про російську агресію проти України, міністр заявив, що вважає її проявом зла.

«Коли одна держава перетинає кордон іншої з танками, бомбить лікарні та школи, вбиває цивільних і завдає ударів по електростанціях, причому робить це вже чотири роки, я можу охарактеризувати це лише як зло», — наголосив міністр.

Крозетто запевнив, що Італія продовжуватиме військову підтримку України, доки нинішній уряд перебуватиме при владі. Водночас він попередив, що домогтися схвалення парламентом подальших поставок озброєння буде складніше в міру наближення виборів, які мають відбутися не пізніше кінця 2027 року.

Водночас міністр оборони Італії звинуватив Москву в активній дезінформаційній кампанії, спрямованій, за його словами, проти окремих італійських політиків і на поширення наративів, покликаних змінити політичне ставлення до Росії всередині Італії.

Нагадаємо, що раніше Гвідо Крозетто назвав безпідставною публікацію іспанського видання El Mundo про нібито застереження ЦРУ щодо можливих атак рф за допомогою кораблів та дронів на Іспанію, Францію й Італію.

Видання написало, що Росія готується до можливих атак по країнах Південної Європи із застосуванням безпілотників «Гербера», які можуть запускати з суден тіньового флоту в Середземному морі. Про такі плани стало відомо Центральному розвідувальному управлінню США, після чого воно поінформувало уряди європейських країн.