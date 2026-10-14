Міністр оборони Мексики заявив про занепокоєння через дрони картелів — Anadolu Agency

Міністр оборони Мексики Рікардо Тревілья Трехо заявив, що дедалі активніше використання безпілотників наркокартелями викликає занепокоєння по всій країні. За його словами, влада з минулого року закуповує стаціонарні та мобільні системи протидії дронам, розгорнуті, зокрема, вздовж усього кордону, а також проводить операції у координації зі США.

Вилучення у штаті Сіналоа

Як повідомляє Anadolu Agency, 4 та 11 жовтня мексиканські військові заявили про вилучення 15 дронів з оптоволоконним керуванням у північно-західному штаті Сіналоа. Така технологія, за даними агентства, широко застосовується у війні Росії проти України.

Сіналоа є центром протистояння між двома угрупованнями, що утворилися після розколу картелю Сіналоа та змагаються за контроль над територіями. Тревілья Трехо зазначив, що влада поки не встановила, які саме злочинні групи використовують цю технологію. Водночас, за його словами, її застосовують не лише на півночі країни.

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Атаки модифікованими дронами

У серпні жителі невеликої громади Лос-Баядос у штаті Герреро були змушені залишити свої домівки через атаки безпілотників, які, за повідомленням агентства, здійснили злочинні угруповання.

Тревілья Трехо заявив, що, на думку влади, злочинні групи широко використовують комерційні дрони, які згодом модифікують для нападів на суперників, а в багатьох випадках — і на представників влади. Він додав, що такі безпілотники не є високотехнологічними. Заява посадовця прозвучала після повідомлень про те, що члени мексиканських картелів воюють в Україні як найманці, щоб навчитися тактиці застосування дронів.

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