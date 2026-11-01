Міністр оборони Пісторіус виступив проти коаліції з Лівими в Берліні — Der Spiegel

У Німеччині міністр оборони Борис Пісторіус виступив проти можливої коаліції Соціал-демократичної партії Німеччини, Зелених і партії Ліві в Берліні. Він заявив, що має намір перешкодити формуванню земельного уряду в такому складі, повідомляє Der Spiegel.

Позиція міністра оборони

В ефірі програми Berlin direkt на телеканалі ZDF Пісторіус сказав, що проводитиме розмови на різних рівнях, зокрема з однопартійцями у столиці. Водночас він наголосив, що остаточне рішення щодо можливого альянсу належить берлінській земельній організації СДПН.

Міністр закликав партію не продовжувати курс на співпрацю з Лівими. За його словами, в разі збереження такого курсу СДПН ризикує втратити довіру. Пісторіус також заявив, що берлінське відділення Лівих має нечіткі та суперечливі позиції з важливих питань. Зокрема, він вказав на розбіжності всередині партії щодо антисемітизму, а також розкритикував її ставлення до органів безпеки та злочинних кланів.

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Опір усередині СДПН

Проти коаліції СДПН, Зелених і Лівих уже висловилися понад 700 соціал-демократів, які підписали звернення під назвою «Не за будь-яку ціну». Серед його прихильників — колишній голова СДПН Зігмар Габріель і берлінська політикиня Франциска Ґіффай.

Пісторіус повідомив, що також підпише це звернення. Він заявив, що коаліцію з Лівими в Берліні СДПН не має підтримувати.

Переговори про коаліцію між СДПН, Зеленими та Лівими мають розпочатися в понеділок. Раніше берлінські Ліві на партійному з'їзді схвалили початок перемовин. Три партії планують сформувати новий уряд столиці до завершення року; кандидатка Лівих Еліф Ерлап може стати першою правлячою бургомістеркою Берліна від цієї партії.

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