У Польщі Познань і Вроцлав назвали серйозними кандидатами для можливого розміщення постійної бази військ США. Про це заявив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Рішення щодо американської військової присутності в Європі може бути ухвалене на межі грудня та січня, повідомляє RMF24.

За словами Косіняка-Камиша, йдеться про західну частину країни. Серед можливих локацій також розглядають Повідз у Великопольському воєводстві, де американські військові вже мають інфраструктуру. Остаточне рішення про створення постійної бази та вибір місця має ухвалити американська сторона з огляду на власну стратегію й оперативні потреби.

Аргументи Познані та Нижньої Сілезії

Перевагами району Познані називають полігон у Бедруску, 31-шу базу тактичної авіації Познань-Кшесіни та розташований у місті Camp Kościuszko — передове командування V корпусу сухопутних військ США. Президент Познані Яцек Яськовяк заявив, що потенційна база має бути розміщена не більш ніж за 30 хвилин від великого міста. Він також допускав спорудження об’єкта на північ від Познані, у гміні Оборники.

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Маршалок Нижньосілезького воєводства Павел Ганчаж просуває варіант з Олесницею поблизу Вроцлава. Він повідомив про переговори щодо локації та вказав на велику площу ділянки, транспортну інфраструктуру, близькість аеропорту, а також медичні й академічні можливості Вроцлава. RMF24 пише, що американці хочуть збудувати інфраструктуру, розраховану приблизно на 5 тисяч військовослужбовців.

Повідз, Лешно та Бидгощ

У Повідзі працює американський логістично-технічний комплекс при 33-й базі транспортної авіації, а військові США перебувають там на ротаційній основі з 2017 року. Голова гміни Повідз Якуб Гвіт наголосив, що можливе розширення військової інфраструктури не повинно призвести до ліквідації значних зелених територій.

Президент Лешна Гжегож Русецький також запропонував своє місто для бази Міністерству національної оборони Польщі. Серед аргументів він назвав аеродром, прилеглий полігон і земельні ділянки, частину яких місто готове передати безкоштовно. Водночас заступниця міністра оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила, що не очікує вибору Бидгоща, хоча там діють структури НАТО, зокрема Об’єднаний навчальний центр сил НАТО.

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