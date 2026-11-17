Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі із заступником міністра оборони США Елбріджем Колбі в Брюсселі, Бельгія, заявив про «зелене світло» з боку Пентагону щодо створення постійної бази сухопутних військ США у Польщі. Про це повідомляє RMF24.

Перегляд присутності США в Європі

За словами Косіняка-Камиша, Колбі повідомив польській делегації, що перегляд американської військової присутності в Європі майже завершено. Інформацію про завершення цієї процедури та сам перегляд мають передати до Білого дому на початку грудня.

Глава польського Міноборони висловив упевненість, що рішення щодо постійної бази не зміниться на президентському рівні США та буде підтверджене. Він також заявив, що Польща очікує лише позитивних або дуже позитивних рішень за результатами перегляду.

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Заяви Трампа та переговори у Вашингтоні

У вересні президент США Дональд Трамп заявляв про значний поступ у створенні бази американських сухопутних сил у Польщі. Тоді він сказав, що незабаром може бути оголошене місце її розташування.

Перегляд військової присутності США в Європі триває шість місяців і має завершитися до кінця року. За даними RMF24, його рішення найбільше можуть стосуватися американських сил у Німеччині, Італії та Іспанії, а частину військових можуть перекинути на східний фланг НАТО.

Минулого тижня Косіняк-Камиш, Магдалена Собковяк-Чарнецька та заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський відвідали Вашингтон і зустрілися з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Постійна присутність американських військових у Польщі була однією з тем цих переговорів.

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