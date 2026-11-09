Міністр оборони США Гегсет не переймається через можливий імпічмент — Reuters

0:00 / 0:00

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що не турбується через ініціативу щодо оголошення йому імпічменту. Він також наголосив, що готовий захищати результати своєї роботи на посаді очільника Пентагону.

Гегсет не бачить загрози у можливому імпічменті



Журналісти запитали главу Пентагону, чи має він достатню підтримку республіканців, щоб не допустити висунення статей імпічменту.

"Ми не переймаємося цим", – відповів Гегсет.

Він також заявив, що готовий захищати результати своєї роботи на посаді міністра оборони США.

Так він висловився під час спілкування з журналістами, передає Reuters.

Раніше ми повідомляли, що Міністр оборони США Гегсет відкинув спроби імпічменту — South China Morning Post.

Сенатор Тілліс заявив, що Гегсет зіткнеться з наслідками — The Hill

Читай нас у