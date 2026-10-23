Міністр оборони США Гегсет заборонив ставки з непублічною інформацією — The Hill

У США міністр оборони Піт Гегсет заборонив усім співробітникам Пентагону використовувати непублічну інформацію для ставок на майбутні військові дії Сполучених Штатів на платформах прогнозних ринків, зокрема Kalshi та Polymarket. Про це повідомило The Hill. Автентичність меморандуму виданню підтвердив представник Пентагону.

Ризики для військової безпеки

У меморандумі, датованому вівторком, Гегсет заявив, що противники США стежать за рухом на таких ринках. За його словами, фінансові операції військовослужбовців, співробітників розвідки або цивільного персоналу відомства, пов’язані з результатами військових подій, можуть подавати сигнали іншим учасникам ринку.

Очільник Пентагону попередив, що іноземні розвідувальні служби можуть збирати й використовувати такі сигнали, щоб передбачати переміщення американських військ, час проведення операцій та їхні цілі. Він наголосив, що життя військовослужбовців часто залежить від того, чи не дізнається противник заздалегідь про заплановані дії.

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Можливі наслідки порушень

За порушення вимоги можуть застосувати адміністративні та дисциплінарні заходи, а у відповідних випадках — кримінальне покарання відповідно до Єдиного кодексу військової юстиції США або федерального законодавства.

Меморандум з’явився приблизно через шість місяців після арешту американського військовослужбовця Ґеннона Ван Дайка, якого підозрюють у використанні секретної інформації для ставки на ринку прогнозів щодо захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Прокуратура стверджує, що Ван Дайк був залучений до планування операції в січні та до інциденту зробив ставок приблизно на 33 тисячі доларів. Наприкінці квітня він не визнав вини.

Популярність платформ прогнозних ринків цього року посилила у Вашингтоні занепокоєння щодо можливого використання посадовцями внутрішньої інформації. Експерти з національної безпеки застерігали, що такі ринки можуть допомагати недобросовісним учасникам виявляти ознаки майбутніх операцій.

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