Міністр оборони США Гегсет зустрівся з прем’єром Нетаньягу в Ізраїлі — NDTV

Міністр оборони США Піт Гегсет під час неоголошеного візиту до Ізраїлю в понеділок зустрівся з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє NDTV World із посиланням на Axios, яке цитує двох обізнаних співрозмовників.

Неоголошена поїздка

Пентагон і посольство Ізраїлю у Вашингтоні не надали оперативних коментарів щодо поїздки глави американського оборонного відомства. Востаннє Гегсет зустрічався з Нетаньягу у Вашингтоні в липні.

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Вибори до парламенту

Повідомлення про візит з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп підтримав Нетаньягу напередодні парламентських виборів в Ізраїлі, які мають відбутися наступного тижня. Це будуть перші вибори в країні після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, після якого Ізраїль розпочав війну в Газі, Лівані та Ірані.

Згідно з опитуваннями громадської думки, релігійно-націоналістична коаліція Нетаньягу може втратити парламентську більшість. Водночас опозиції також може бути складно сформувати уряд.

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