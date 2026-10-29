Міністр оборони США Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію — The Hill

Міністр оборони США Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію з посади директора зі стратегії, планів і політики J-5 Об’єднаного штабу. Про це повідомляє The Hill з посиланням на двох американських посадовців, обізнаних із ситуацією.

Звільнення генерал-лейтенанта

Сильвію, який раніше командував 101-ю повітрянодесантною дивізією Армії США, звільнили цього тижня. Причину такого рішення не уточнюють. Офіс Гегсета скерував запит видання щодо коментаря до Об’єднаного штабу.

Речник Об’єднаного штабу заявив, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, Об’єднаний штаб і Об’єднані сили висловлюють вдячність Сильвії та його родині за 32 роки служби США. Він також побажав їм успіхів у подальшому житті.

Хто замінить Сильвію на посаді, наразі невідомо. За даними одного з американських посадовців і ще одного обізнаного джерела, зазвичай обов’язки керівника відповідного директорату тимчасово виконує заступник або віцедиректор, доки президент не висуне кандидата для затвердження Сенатом.

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Роль J-5 та кадрові зміни

Директорат J-5 готує для голови Об’єднаного комітету начальників штабів плани, рекомендації щодо політики та стратегії. Його завданням є підтримка військових рекомендацій президентові та іншим керівникам США з урахуванням стратегічного контексту, міжвідомчої координації, співпраці із союзниками, позицій командувачів бойових командувань і ризиків виконання Національної військової стратегії.

Як зазначає The Hill, Сильвія став ще одним високопоставленим офіцером, якого Гегсет звільнив або змусив залишити посаду відтоді, як очолив Пентагон. За цей час таких кадрових рішень було понад два десятки, і вони викликали заперечення серед демократів та республіканців у Конгресі.

На початку жовтня Гегсет захищав план скоротити до 20% адміралів і генералів в Армії США, ВМС та Повітряних силах. Він заявляв, що командна структура надто перевантажена вищими званнями й відірвана від військовослужбовців на місцях. Попередник Сильвії, генерал-лейтенант Джо Макгі, торік пішов у відставку після напруженості у відносинах із Гегсетом і Кейном.

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