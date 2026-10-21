Міністр оборони Стрітінг відклав план працевлаштування молоді — The Guardian

У Великій Британії міністр оборони Вес Стрітінг відклав публікацію плану із залучення більшої кількості молодих людей до роботи в оборонній промисловості. Про це повідомляє The Guardian. Оголосити пропозиції мали в четвер, однак, за даними видання, деякі профспілки галузі розкритикували їх незадовго до публікації.

Позиція профспілок

Профспілки, що представляють працівників оборонного сектору, заявили, що уряд не залучив їхніх членів до підготовки плану та применшив роль об’єднань у створенні робочих місць. За інформацією The Guardian, профспілкові лідери назвали документ слабким і вказали, що він не враховує їхньої ролі в підтримці британського виробництва та створенні можливостей для молоді, зокрема учнів.

Джерела в Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили відтермінування публікації, але применшили роль профспілок у цьому рішенні. У відомстві заявили, що деякі питання ще потребують опрацювання, а комплексний план опублікують, коли він буде готовий. Речник міністерства також наголосив на співпраці з профспілками та намірі створити тисячі високооплачуваних робочих місць в оборонній сфері з профспілковим представництвом.

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Заплановані цілі

Стрітінг раніше обіцяв, що план відкриє тисячі можливостей для молодих людей, зокрема збільшить кількість осіб, яких підтримуватимуть через програми підготовки учнів в оборонному секторі, щонайменше до 14 тисяч на рік до 2035 року. Минулого місяця оборонні підрядники пообіцяли щороку створювати 40 тисяч можливостей для учнівства, набуття досвіду роботи та працевлаштування молоді.

У четвер Стрітінг також має відвідати Телфорд, де планує офіційно представити нове велике підприємство з виробництва озброєнь, яким керує німецька оборонна компанія Rheinmetall. Відтермінування плану може поставити під загрозу заплановану серію урядових оголошень щодо подолання кризи молодіжної зайнятості у сферах бізнес-послуг, будівництва, технологій та оборони.

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