Міністр охорони здоров’я ПАР призначив команду для подолання кризи в NHLS — TimesLIVE

Міністр охорони здоров’я ПАР Аарон Моцоаледі призначив команду з трьох осіб, яка має допомогти подолати управлінську кризу в Національній службі лабораторій охорони здоров’я (NHLS). Установа не подала парламенту річний звіт за 2025/26 фінансовий рік у встановлений строк, повідомляє TimesLIVE.

До групи увійшли колишній голова ради NHLS Ерік Бух, комісар з питань компенсацій Баррі Кістнасамі та заступник генерального директора департаменту охорони здоров’я з питань регулювання і дотримання вимог Анбан Піллей. Моцоаледі заявив парламентському комітету з питань охорони здоров’я, що NHLS має «дуже серйозні проблеми з управлінням», які потребують термінового втручання.

Погіршення аудиторських результатів

За останні роки аудиторські результати NHLS погіршилися: у 2022/23 фінансовому році служба отримала аудиторський висновок без застережень, наступного року — висновок із застереженнями, а у 2024/25 році — відмову від висловлення аудиторської думки. Такий результат означає, що записи установи перебувають у настільки неналежному стані, що аудитор не може сформувати висновок.

Цього року NHLS також пропустила передбачений законом термін подання фінансової звітності за 2025/26 рік до офісу генерального аудитора та ще не завершила річний звіт. Парламентський комітет минулого тижня вирішив не розглядати презентацію служби щодо звіту, оскільки її фінансова звітність не була перевірена аудитом.

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Борги провінцій і робота лабораторій

Речник NHLS заявив, що установа розраховує завершити річний звіт за 2025/26 рік до листопада. За його словами, погіршення результатів пов’язане з давніми слабкими місцями у внутрішньому контролі, а частина необхідних змін потребує багаторічної інституційної реформи.

Він зазначив, що аудиторські зауваження стосуються переважно фінансового управління та управління ланцюгом постачання, а не наукової точності лабораторних тестів. NHLS щороку проводить понад 140 млн аналізів.

Національне казначейство повідомило парламенту, що в червні борг провінційних департаментів охорони здоров’я перед NHLS становив 10,6 млрд рандів проти 7,8 млрд рандів наприкінці 2023/24 фінансового року. Найбільші суми заборгували провінції Гаутенг — 3,5 млрд рандів, Квазулу-Наталь — 1,2 млрд рандів та Східнокапська провінція — 1 млрд рандів.

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