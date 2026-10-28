Міністр Палмас заявив про постійну присутність F-16 Греції на Кіпрі — Cyprus Mail

Міністр оборони Кіпру Васіліс Палмас заявив, що грецькі винищувачі F-16 та корабель ВМС Греції нині мають постійну присутність на Кіпрі. Про це він сказав у Салоніках, де перебував на заходах з нагоди річниці 28 жовтня 1940 року, повідомляє Cyprus Mail.

Палмас назвав оборонну співпрацю Афін і Нікосії переходом «від гасел до політичних дій». За його словами, взаємодія двох держав є відмінною як на політичному, так і на військовому рівнях. Він також звернув увагу на участь кіпрських командос у військовому параді до Дня Охі, назвавши її символом тісних зв'язків між збройними силами Кіпру та Греції.

Зміна позиції щодо розгортання

У червні Палмас говорив, що присутність F-16 і грецького фрегата «Еллі» на острові є тимчасовою та пов'язана з посиленням регіональної напруженості. Тоді він заявляв, що питання продовження місії або постійного розміщення грецьких військових засобів не обговорювали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Останнім публічно названим кораблем ВМС Греції, розгорнутим на Кіпрі, є фрегат «Нікіфорос Фокас» F-466. У липні він замінив «Еллі», яка перебувала на острові майже 100 днів. Безперервна присутність грецьких військово-морських сил біля Кіпру розпочалася в березні: спочатку туди направили фрегати «Кімон» і «Псара», пізніше — «Еллі» та «Нікіфорос Фокас».

Закупівлі в Ізраїлі

Під час зустрічі з міністром оборони Греції Нікосом Дендіасом Палмас також обговорив двосторонню оборонну співпрацю та міжнародну безпекову ситуацію. Окремо він підтвердив підписання 26 жовтня контракту на придбання в Ізраїлі патрульного корабля для дій у відкритому морі.

Судно має збудувати Israel Shipyards, а Rafael Advanced Defence Systems постачатиме для нього морські системи. Також планується оновлення систем наявного патрульного корабля «Іоаннідес». За даними ізраїльських медіа, вартість угоди становить близько 150 млн євро. Кіпрський уряд передбачив понад 1,28 млрд євро на посилення оборони у 2027–2029 роках.

Читай нас у