Міністр праці Кіпру очікує розгляду пенсійної реформи урядом — Cyprus Mail

На Кіпрі законопроєкти про пенсійну реформу можуть розглянути на наступному засіданні уряду після завершення юридичної перевірки. Міністр праці Марінос Мусіуттас повідомив про це на початку засідання консультативного органу з питань праці, повідомляє Cyprus Mail.

Юридична перевірка законопроєктів

За словами міністра, Юридична служба, як очікується, завершить розгляд документів до понеділка. Після цього реформу планують подати на засідання уряду для затвердження, а потім передати до Палати представників Кіпру.

Мусіуттас зазначив, що процес входить у фінальну стадію, але останні кроки є найскладнішими.

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Позиції роботодавців і профспілок

Міністр також сказав, що позиції сторін у технічному комітеті, який займається другим рівнем пенсійної системи — фондами забезпечення, — поступово формуються. Обговорення цього питання мають перенести до консультативного органу з питань праці.

Федерація роботодавців OEV і торгово-промислова палата Keve вже подали свої позиції письмово. Заступник генерального секретаря профспілки SEK Панікос Аргірідес заявив, що організація надасть свої пропозиції до кінця дня. Генеральна секретарка профспілки PEO Сотірула Хараламбус повідомила, що її організація планує подати позицію до понеділка.

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