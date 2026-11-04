Міністр Пуенте подав у відставку після аварії з 69 загиблими — The Guardian

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте подав у відставку після залізничної аварії, що сталася минулого тижня та забрала життя 69 людей. Він також заявив, що відкликає свою кандидатуру з дострокових парламентських виборів, запланованих на 29 листопада.

Про рішення міністра повідомляє The Guardian. Пуенте оголосив про відставку наприкінці тривалих слухань у парламенті, хоча раніше кілька разів відкидав можливість залишити посаду. До цього він заявляв, що уряд працюватиме над відновленням довіри громадян до високошвидкісної залізниці.

Зіткнення поблизу Урди

Аварія сталася поблизу села Урда, приблизно за 130 км на південь від Мадрида. Потяг державної компанії Renfe врізався в нерухомий поїзд приватного оператора Iryo. За даними видання, збій автоматичної системи безпеки зупинив рух на 63-кілометровій ділянці колії, однак диспетчерський центр дозволив поїзду Renfe продовжити рух.

Права опозиція вимагала відставки Пуенте, а профспілки критикували його за те, що він, на їхню думку, покладав усю провину за катастрофу на одного працівника диспетчерського центру.

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Заходи після катастрофи

Перед оголошенням відставки міністр представив низку заходів безпеки. Зокрема, влада планує створити програмне забезпечення для диспетчерських центрів, яке автоматично подаватиме попередження та допомагатиме виявляти аномалії руху. Також передбачається запровадити ШІ-агента для нагляду за системою та зменшення ймовірності людської помилки.

Якщо диспетчер ухвалюватиме рішення під час відключення автоматичної системи безпеки, його має підтвердити другий оператор. Пуенте також повідомив про пакет допомоги обсягом 30 млн євро для родин загиблих і десятків постраждалих. Окремо він анонсував перегляд умов праці диспетчерів, зокрема перерв і контролю втоми.

У січні інша аварія на ключовій лінії між Мадридом і Севільєю в Андалусії забрала життя 46 людей.

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