Міністр Сікорський: США запропонували Польщі постійне членство в G20 — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що США запропонували зробити Польщу постійним членом G20. Про це він сказав 31 жовтня під час пресконференції на полях зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті, США. Як повідомляє Anadolu Agency, польський дипломат також лобіює підтримку цієї ініціативи іншими державами.

Участь Польщі у G20

Сікорський подякував Сполученим Штатам за запрошення Польщі до участі в заходах G20 під час американського головування. Цього року Польща бере участь у діяльності групи як повноправний учасник за запрошенням США та прагне отримати постійне членство.

За словами міністра, Велика Британія, яка головуватиме в G20 наступного року, також запросила прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска на зустріч у Манчестері.

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Переговори з Вашингтоном і війна в Україні

Під час зустрічі Сікорський обговорив із державним секретарем США Марко Рубіо можливі спільні ініціативи. Польський міністр сказав, що сторони обмінялися думками та ідеями щодо спільних проєктів на міжнародній арені.

Говорячи про війну в Україні, Сікорський закликав до припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити постачання зерна з України та Російської Федерації — держави-агресора — до країн, які його потребують, зокрема Єгипту. Він також наголосив на необхідності захищати міжнародні водні шляхи, включно з Ормузькою протокою.

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