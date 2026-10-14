Міністр сільського господарства Японії Яна оголосив про відставку — The Japan Times

Міністр сільського господарства Японії Кадзуо Яна ввечері 14 жовтня оголосив про відставку. Це сталося на тлі низки скандалів, які створили політичні проблеми для уряду прем’єр-міністерки Санае Такаїті, повідомляє The Japan Times.

Звинувачення щодо виборчої кампанії

Яну критикували через підозри у можливому порушенні закону про вибори на державні посади. Йшлося про безкоштовні автобуси для його прихильників під час заходу на старті виборчої кампанії в січні — перед виборами до нижньої палати парламенту в лютому.

Спочатку міністр заявляв, що його співробітники заздалегідь зверталися до виборчої комісії префектури Тотіґі й отримали підтвердження відсутності правових проблем. Наступного дня він змінив пояснення: за його словами, після повторної розмови із секретарем з’ясувалося, що запит міг стосуватися не законності автобусів, а порядку відображення витрат у звіті про політичні фінанси. Яна також сказав, що запису відповіді комісії не збереглося.

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Тиск у парламенті

Міністр також перепросив і відкликав висловлювання, зроблені у травні перед прихильниками. Тоді він говорив про можливе скорочення дорожніх бюджетів для двох міст у префектурі Тотіґі, мери яких не підтримали його на лютневих виборах.

Опозиційні партії у верхній палаті парламенту, де вони мають більшість, домовилися внести вотум осуду міністру. Такий крок не є юридично обов’язковим, однак міг ускладнити уряду просування законопроєктів. Серед них — ініціатива знизити податок на споживання продуктів харчування з 8% до 1% на два роки, починаючи з наступного квітня. Великі опозиційні партії виступають проти цього законопроєкту.

Колишній прем’єр-міністр Сіґеру Ішіба заявив, що Яна як очільник аграрного відомства має належно виконувати свої обов’язки. Колишній міністр транспорту Сейдзі Маехара, який представляє партію Japan Innovation Party — партнера Ліберально-демократичної партії в урядовій коаліції, — сказав, що Яна має піти не лише з міністерської посади, а й скласти депутатський мандат.

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