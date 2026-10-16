Міністр сільського господарства Італії засудив блокування постачань — ANSA English

Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджида засудив протести далекобійників через різке зростання цін на пальне, які спричинили перебої з постачанням товарів, зокрема в Калабрії. Як повідомляє ANSA, міністр заявив, що право на протест заслуговує на повагу, однак блокування доріг для перешкоджання розподілу товарів є злочином.

Перебої з пальним у Калабрії

Лоллобриджида закликав забезпечити вільний рух транспорту та постачання товарів. За його словами, через дорожні блокади мільйони італійців можуть зіткнутися з нестачею товарів у магазинах або суттєвим зростанням цін, що погіршить становище багатьох родин.

Міністр також заявив, що частина товарів у вантажівках, зупинених всупереч волі водіїв, може стати непридатною для використання. Це, за його оцінкою, призведе до економічних втрат для підприємств, працівників галузі та всіх громадян.

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У районі міста Козенца в Калабрії більшість автозаправних станцій повністю залишилися без бензину та дизельного пального. Керівник макаронної компанії Rummo Козімо Руммо заявив, що блокування поставок через протести в сусідній Апулії створюють наслідки, які вже неможливо витримувати для безперервної роботи виробництв.

Зустріч із перевізниками

У Калабрії вантажівки стояли на узбіччях автомагістралей, не перекриваючи рух повністю, але звужуючи проїжджу частину та ускладнюючи рух. Протести відбуваються паралельно з фермерськими пікетами, що тривають уже кілька днів.

Голова конфедерації перевізників Conftrasporto Паскуале Руссо заявив, що далекобійники країни можуть вдатися до загальнонаціонального страйку, аби привернути увагу до своїх проблем. Міністерство інфраструктури і транспорту Італії скликало на 27 жовтня зустріч із представниками автотранспортного сектору в Римі. До участі також планують запросити представників офісу прем'єр-міністра, Міністерства економіки і фінансів та Міністерства підприємств і Made in Italy.

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