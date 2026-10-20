У Пакистані старший міністр провінції Сінд Шарджіл Інам Мемнон заявив, що Пакистанська народна партія (PPP) останньою серед політичних сил підтримала запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в Хайбер-Пахтунхві. За його словами, партія спершу виступала за політичний діалог, повідомляє The Express Tribune.

Заява щодо Хайбер-Пахтунхви

Мемнон сказав, що PPP неодноразово закликала федеральний уряд розв’язувати суперечності через переговори. Він також заявив, що влада не могла залишити жителів Хайбер-Пахтунхви без захисту від терористів.

Міністр стверджував, що головний міністр Хайбер-Пахтунхви не погоджувався на запропоновані кроки та нібито мав прихильність до талібів і терористів. Це політична заява Мемнона, наведена без незалежного підтвердження у джерелі.

За даними видання, надзвичайний стан і губернаторське правління оголосили 11 жовтня після того, як переговори між урядом та опозицією не дали результату. До цього 4 жовтня партія PTI розпочала марш до Ісламабада.

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Транспортні проєкти Карачі

Заяву Мемнон зробив під час відвідування центру управління системою швидкісних автобусних перевезень Green Line у Карачі. Там він отримав інформацію про роботу системи, пасажиропотік та її інтеграцію з іншими транспортними проєктами.

За словами міністра, влада Сінду працює над пересадковими зв’язками між лініями Green, Red, Yellow та Orange. Він повідомив, що на окремих ділянках Yellow Line, зокрема на мостах, тривають будівельні роботи.

Мемнон також заявив, що після переходу Green Line під управління провінції її щоденний пасажиропотік зріс приблизно з 50 тисяч до 90 тисяч осіб. За його словами, протягом останніх чотирьох-п’яти років у Сінді з’явилися електроскутери, електробуси та Pink Buses — автобуси для жінок.

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