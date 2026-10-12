Міністр торгівлі Болат вирушає до Брюсселя на переговори з ЄС — Anadolu Agency

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат у вівторок вирушить до Брюсселя, Бельгія, на переговори з представниками Європейського Союзу щодо економічних і торговельних домовленостей. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Діалог про митний союз

У бельгійській столиці відбудеться третє засідання Високорівневого торговельного діалогу Туреччина—ЄС. Його співголовами будуть Болат і єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

Сторони планують обговорити суперечки щодо Митного союзу Туреччини та ЄС, зелений і цифровий перехід, а також проєкт Акта ЄС про прискорення розвитку промисловості. До порядку денного також внесли питання державних закупівель, цифрової торгівлі та інструментів торговельного захисту.

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Інвестиції та промислова політика

Болат і Шефчович також співголовуватимуть на круглому столі бізнесу Туреччини та ЄС. Учасники розглядатимуть виклики в операційній діяльності та транскордонній електронній комерції, а також кроки для підвищення передбачуваності інвестицій.

Міністр візьме участь у бізнес-саміті Туреччина—ЄС, де обговорюватимуть можливості співпраці у торгівлі, інвестиціях, енергетиці, безпеці, промисловій політиці та зміцненні економічної стійкості. Також заплановано турецько-бельгійський круглий стіл високого рівня щодо розвитку співпраці та нових інвестиційних можливостей після травневої економічної місії Бельгії до Туреччини на чолі з королевою Матильдою.

Окрема сесія за участі Асоціації автомобільних експортерів і Європейського центру реформ буде присвячена регуляторному впливу проєкту Акта про прискорення розвитку промисловості. Болат також зустрінеться зі старшою віцепрезиденткою Європейської комісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Терезою Ріберою, щоб обговорити конкурентоспроможність ЄС і нову промислову політику, що впливає на економічну інтеграцію Туреччини та ЄС. Під час зустрічей із депутатами Європарламенту головною темою стане цей законопроєкт.

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