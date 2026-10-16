Міністр торгівлі Латнік виступив проти зниження мит для Мексики — Anadolu Agency

Переговори США та Мексики про торговельну угоду ускладнилися через позицію міністра торгівлі США Говарда Латніка, який заперечує проти значного зниження мит на мексиканські автомобілі, сталь та алюміній. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, яка цитує обізнаних із переговорами співрозмовників.

Розбіжності щодо мит

За даними газети, сторони були близькі до домовленості про зниження американських тарифів на ці товари в обмін на поступки з боку Мексики. Така угода могла відкрити шлях до ширших переговорів щодо оновлення Угоди між США, Мексикою та Канадою — USMCA.

Мексиканські посадовці та керівники багатьох компаній раніше висловлювали оптимізм щодо близького досягнення домовленості. Водночас в останні дні просування переговорів сповільнилося через суперечки навколо тарифів, які адмініструє Міністерство торгівлі США.

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Мита на автомобілі та метали

За інформацією співрозмовників The Wall Street Journal, Латнік не підтримав суттєве скорочення 25-відсоткового мита США на автомобілі з Мексики та 50-відсоткових тарифів на сталь і алюміній. Він також заперечував проти зниження мит на похідну продукцію — готові вироби зі сталі та алюмінію.

Американські виробники алюмінію висловлювали занепокоєння, що послаблення тарифів може зашкодити виробникам у США та призвести до втрати робочих місць. Мита на автомобілі й метали були запроваджені з міркувань національної безпеки та перебувають у віданні Міністерства торгівлі США.

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