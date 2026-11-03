Міністр транспорту Іспанії Пуенте заявив про намір піти у відставку — Der Spiegel

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив про намір піти у відставку після двох смертельних залізничних аварій, що сталися в країні цього року. Точної дати залишення посади він не назвав, повідомляє Der Spiegel.

Заява міністра

Виступаючи перед депутатами, Пуенте сказав, що міністр транспорту в такій країні, як Іспанія, не може залишатися на посаді після двох аварій такого масштабу менш ніж за рік. За його словами, він тимчасово продовжував виконувати обов’язки, щоб упоратися з наслідками останньої катастрофи та вжити заходів.

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Дві аварії за рік

Минулої середи в центральному регіоні Іспанії Кастилія-Ла-Манча зіткнулися два високошвидкісні поїзди. Внаслідок аварії загинули 69 людей. У січні поблизу Адамуза в Андалусії високошвидкісний поїзд зійшов із рейок і зіткнувся із зустрічним потягом. Тоді загинули 46 людей.

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