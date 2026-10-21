Міністр цифровізації Польщі назвав соцмережі мовчазними союзниками росії – Reuters

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Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що соціальні мережі є «мовчазними союзниками» Росії в дезінформаційній війні, та пригрозив платформам фінансовими санкціями за відмову виконувати вимоги уряду щодо боротьби з кремлівським контентом.

Приводом для жорсткої критики урядовця стали дані польського Національного науково-дослідного інституту NASK. Згідно з ними, протягом першого півріччя 2026 року великі онлайн-платформи вжили заходів щодо менше ніж 25% із понад 65 тисяч надісланих повідомлень про дезінформацію та фейкові акаунти.

Зокрема, мережі видалили лише 7% зафіксованих джерел маніпуляцій та провели модерацію трохи більше ніж 17%. Гавковський звинуватив компанії у свідомому ігноруванні проблеми заради збереження прибутків від деструктивного контенту.

У зв'язку з цим польська сторона висунула вимогу до власників платформ створити ефективні польськомовні команди модерації для прямого зв'язку з держорганами, ліквідувати фіктивні процедури оскарження, пришвидшити час реагування та негайно знищувати виявлені мережі ботів. Міністр наголосив, що невиконання офіційних запитів держави розцінюватиметься як підстава для запуску процедури накладення штрафів.

Джерело: Reuters.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що для захисту демократичних виборів від російського втручання союзникам варто попросити президента України Володимира Зеленського уразити більше дата-центрів на території росії. Очільник литовського уряду наголосив, що стримувати агресора здатні лише рішучі дії, а не декларативні стратегії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після українських ударів по дата-центрах російської компанії «Яндекс» у соціальних мережах стало менше ботів, провокацій і ворожнечі. За його словами, ці зміни помітили користувачі багатьох платформ.

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