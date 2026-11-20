У Польщі президент Кароль Навроцький на подання прем’єр-міністра Дональда Туска призначив міністра фінансів і економіки Анджея Доманського віцепрем’єр-міністром. Як повідомляє RMF24, Доманський став четвертим віцепрем’єром в уряді Туска.

Призначення за поданням прем’єра

Глава Кабінету президента Польщі Павел Шефернакер перед церемонією назвав кадрові зміни технічною процедурою. Він також заявив, що президент не призначив би Доманського на цю посаду, якби рішення залежало лише від нього. За словами Шефернакера, відповідальність за номінацію несе прем’єр-міністр, який звернувся до президента з поданням щодо зміни складу Ради міністрів.

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Зміна в міністерстві фондів

Навроцький також призначив Агнешку Бартоль міністеркою фондів і регіональної політики. Вона замінила на посаді Катажину Пельчинську-Наленч, яку президент одночасно звільнив із посади.

У жовтні Туск оголосив про намір запропонувати кандидатуру Бартоль, яка до цього була постійною представницею Польщі при Європейському Союзі. Це сталося після того, як Пельчинська-Наленч повідомила про свій вихід з уряду.

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