Міністра фінансів США розлютили слова Зеленського про Starlink – NBC

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Міністр фінансів США Скотт Бессент категорично заперечив причетність адміністрації Дональда Трампа до обмежень роботи мереж Starlink та Starshield в Україні.

Виступаючи одразу після інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського, американський урядовець назвав звинувачення з боку українського лідера неправдивими і вкрай безвідповідальними.

За словами очільника Мінфіну США, ані Дональд Трамп, ані державний секретар Марко Рубіо не віддавали жодних вказівок щодо сповільнення чи обмеження роботи супутникового зв'язку. Скотт Бессент зазначив, що йому невідомо про причини технічних збоїв або зниження швидкості мережі, та закликав українську сторону бути вкрай обережною із подібними публічними заявами.

Джерело: NBC News.

У програмі Meet the Press на телеканалі NBC Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський уряд надіслав сигнал щодо обмеження функціонала систем Starlink та Starshield для України, після чого компанія SpaceX технічно реалізувала ці ліміти.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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