Міністри ЄС не скоротили ліміти прилову тріски та західного оселедця — RMF24

У Люксембурзі міністри сільського господарства та рибальства держав ЄС погодили квоти на вилов риби в Балтійському морі на 2027 рік. Країни-члени не підтримали запропоноване Єврокомісією суттєве скорочення лімітів прилову західної та східної тріски, а також західного оселедця. Відтак квоти для цих запасів залишаться на рівні поточного року, повідомляє RMF24.

Пропозицію Єврокомісії не підтримали

Єврокомісія пропонувала зменшити допустимі обсяги випадкового вилову західної тріски на 88%, східної тріски — на 51%, а західного оселедця — на 45%. Польща виступала проти цих пропозицій.

Комерційний вилов західної та східної тріски, а також західного оселедця у Балтійському морі заборонений уже кілька років через поганий стан цих запасів. Встановлені квоти стосуються лише неминучого прилову — випадкового потрапляння риби до улову під час промислу інших видів.

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Зростання квот на центрального оселедця і шпрота

Водночас у 2027 році допустимий вилов центрального оселедця зросте на 71% порівняно з поточним роком. Єврокомісія пропонувала збільшити цю квоту на 49%. Ліміт вилову шпрота підвищать на 44% — відповідно до пропозиції Єврокомісії.

Цього року загальна квота прилову західної тріски становить 266 тонн, з яких Польщі виділено 31 тонну. Для східної тріски загальний ліміт встановлено на рівні 430 тонн, польська частка — 113 тонн. Ліміт неминучого прилову західного оселедця становить 788 тонн, з них 103 тонни припадають на Польщу.

На прохання Варшави також збережуть виняток, який дозволяє малим рибальським суднам виловлювати західного оселедця. Міністри підтримали й пропозицію Єврокомісії зберегти заборону на рекреаційний вилов тріски на всій частині Балтійського моря, охопленій цими правилами. Обмеження має сприяти відновленню популяцій західної та східної тріски.

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