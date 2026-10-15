Міністри фінансів G20 зібралися в Бангкоку на тлі війни проти Ірану — Al Jazeera

Міністри фінансів і голови центральних банків G20 у четвер зібралися в Бангкоку, Таїланд, на тлі невизначеності для світової економіки через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Зустрічі відбуваються паралельно зі щорічними зборами Міжнародного валютного фонду та Світового банку, що тривають у столиці Таїланду з 12 до 18 жовтня.

Як повідомляє Al Jazeera, конфлікт на Близькому Сході порушив економічну активність у регіоні, а перебої із судноплавством через Ормузьку протоку спричинили зростання цін на енергоносії у світі. Вартість нафти більшу частину останніх восьми місяців перевищувала 100 доларів за барель, що створює тиск на державні бюджети та витрати домогосподарств, зокрема в країнах Перської затоки та решті Азії.

Енергетика та борги

Міністр фінансів Австралії Джим Чалмерс заявив, що на переговорах закликатиме до припинення конфліктів на Близькому Сході та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За його словами, війна підвищує ціни на паливо, інфляцію та відсоткові ставки у різних країнах.

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Серед інших тем зустрічі — зростання рівня боргу в багатьох країнах. Він перевищує 100% ВВП у США, Канаді, Японії, Італії та Франції. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва напередодні попередила, що нарощування боргів загрожує світовій економіці, а урядам не вдасться уникнути або підвищення податків, або скорочення видатків.

Розбіжності між учасниками

На зустрічі очікують більшість міністрів фінансів і керівників центробанків G20, Георгієву та президента Групи Світового банку Аджая Бангу. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент не братиме участі через внутрішні зобов’язання; Вашингтон представлятимуть заступник міністра Френсіс Брук і заступниця міністра фінансів США з міжнародних питань Ерін Браун.

США також порушуватимуть питання глобальних торговельних дисбалансів, зокрема ролі неринкової політики та валютних курсів. Перспективи спільних рішень ускладнюють розбіжності між членами групи: на попередній зустрічі фінансових керівників G20 у США наприкінці серпня — на початку вересня країни не змогли ухвалити спільне комюніке через заперечення Китаю щодо формулювань про торгівлю.

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