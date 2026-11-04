Мін’юст США: арку Трампа можуть завершити після другого терміну — The Guardian

Міністерство юстиції США заявило, що будівництво запропонованої Дональдом Трампом тріумфальної арки заввишки 250 футів, або 76 метрів, поблизу Вашингтона за умови схвалення проєкту може тривати від 33 до 39 місяців. За оцінкою відомства, арку не завершать до закінчення другого президентського терміну Трампа, повідомляє The Guardian.

Графік будівництва

Якщо проєкт отримає схвалення, перші шість-вісім місяців мають піти на земляні роботи та облаштування фундаменту. Вони можуть розпочатися вже у четвер, а зведення наземної частини арки планують почати не раніше травня 2027 року.

Проєкт, змодельований за зразком паризької Тріумфальної арки, планують реалізувати неподалік Арлінгтонського національного кладовища у штаті Вірджинія, через річку Потомак від Вашингтона. Національна комісія з планування столиці має провести у четвер засідання щодо схвалення проєкту. Того ж дня Міністерство внутрішніх справ США може ухвалити остаточне рішення, а Служба національних парків — видати дозвіл або інший документ для реалізації проєкту.

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Судові позови та безпека

Штат Вірджинія та округ Колумбія подали позов проти Служби національних парків і Міністерства внутрішніх справ, вимагаючи зупинити початок робіт. Позивачі назвали проєкт юридично необґрунтованим та заявили, що його не схвалював Конгрес США.

Кілька ветеранів також звернулися до суду, стверджуючи, що арка зруйнує історичну візуальну вісь між меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем. Уряд закликав суддю окружного суду округу Колумбія Таню Чуткан відхилити вимогу про зупинення робіт, заявивши, що розташування та висота споруди можуть допомогти захистити столицю від нових загроз, зокрема дронів.

Також лунали застереження через близькість об’єкта до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні та його розміщення на маршрутах заходу літаків на посадку й вильоту. Федеральне авіаційне управління США дійшло висновку, що арка не створюватиме ризиків для авіаційної безпеки. За його даними, на споруді планують облаштувати вічний вогонь і прожектори, спрямовані на нього, щоб об’єкт був помітним для пілотів.

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