Мін’юст США ініціював денатуралізацію 40 осіб — The Hindu
Міністерство юстиції США ініціювало процедури денатуралізації щодо 40 осіб, щоб позбавити їх американського громадянства, повідомляє The Hindu. Відомство назвало ці дії найбільшою кампанією денатуралізації в сучасній історії.
Справи розглядають у кількох судах
Справи щодо 40 осіб перебувають на розгляді в кількох судах США. За даними видання, фігурантам закидають тяжкі правопорушення, зокрема діяльність як агента іноземного уряду, злочин, кваліфікований у США як voluntary manslaughter, а також тяжкий злочин сексуального характеру щодо чоловіка з особливими потребами.
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Серед фігурантів — чоловік індійського походження
Серед осіб, щодо яких ініціювали процедури, є чоловік індійського походження. Також серед них є колишній моряк Військово-морських сил США, засуджений за шпигунство.
Міністерство юстиції США повідомило про подання позовів про денатуралізацію в кількох американських судах.