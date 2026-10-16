Мін’юст США ініціював денатуралізацію 40 осіб — The Hindu

Міністерство юстиції США ініціювало процедури денатуралізації щодо 40 осіб, щоб позбавити їх американського громадянства, повідомляє The Hindu. Відомство назвало ці дії найбільшою кампанією денатуралізації в сучасній історії.

Справи розглядають у кількох судах

Справи щодо 40 осіб перебувають на розгляді в кількох судах США. За даними видання, фігурантам закидають тяжкі правопорушення, зокрема діяльність як агента іноземного уряду, злочин, кваліфікований у США як voluntary manslaughter, а також тяжкий злочин сексуального характеру щодо чоловіка з особливими потребами.

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Серед фігурантів — чоловік індійського походження

Серед осіб, щодо яких ініціювали процедури, є чоловік індійського походження. Також серед них є колишній моряк Військово-морських сил США, засуджений за шпигунство.

Міністерство юстиції США повідомило про подання позовів про денатуралізацію в кількох американських судах.

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