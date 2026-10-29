Мін’юст США не залучатиме ФБР та ICE до моніторингу виборів — The Hill

Міністерство юстиції США заявило, що агентів Федерального бюро розслідувань та працівників Служби імміграційного і митного контролю США (ICE) не залучатимуть як моніторів на майбутніх проміжних виборах. Про це йдеться в судовому поданні, про яке повідомляє The Hill.

Які відомства залучать

Згідно з декларацією, поданою до суду, функції виборчих моніторів виконуватимуть працівники Федерального бюро в'язниць, Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF), а також Управління з боротьби з наркотиками (DEA). Представників ФБР та ICE серед них не буде.

Подання з'явилося після позову правозахисної організації NAACP, яка домагається заборони для прокурорів та інших співробітників правоохоронних органів працювати виборчими моніторами.

Правила для моніторів

У судовому поданні зазначено, що монітори пройшли навчання щодо недопущення втручання у голосування та дотримання правил штату або відповідної юрисдикції. Їхнім основним завданням буде спостереження, ведення нотаток і спілкування з виборцями, які погодяться на розмову, поза межами виборчих дільниць.

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Під час виконання цих функцій монітори не діятимуть як співробітники правоохоронних органів і не матимуть права носити вогнепальну зброю. Раніше Міністерство внутрішньої безпеки США також заявляло, що офіцери ICE не перебуватимуть на виборчих дільницях.

Позов Денвера

У вересні міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллен заявив, що співробітники ICE не патрулюватимуть і не моніторитимуть виборчі дільниці, однак можуть бути присутніми у разі загрози або під час виконання ордера щодо людини, яку активно розшукують. Після цих слів місто Денвер подало позов, намагаючись заблокувати появу ICE біля місць голосування.

У позові Денвер послався на закон, що передбачає штрафи та можливе ув'язнення для федеральних посадовців за перебування в місцях проведення загальних або спеціальних виборів, за винятком необхідності відбити напад озброєних ворогів США.

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