Мінюст США оскаржив рішення про доступ MS NOW, CNN і Politico до Білого дому — CNBC

У США Міністерство юстиції в середу подало повідомлення про апеляцію на рішення федерального судді, яке безстроково забороняє Білому дому виконувати заборону щодо MS NOW, CNN і Politico. Про це повідомляє CNBC.

Апеляція Мінюсту

Повідомлення про апеляцію скерували до Апеляційного суду США округу Колумбія. Воно стосується судового наказу, який блокує застосування Білому дому заборони проти цих трьох медіа.

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Рішення судді

Апеляцію подали менш ніж через добу після рішення окружного судді США Тімоті Келлі. Суддя розглядав справу трьох медіа, які були ціллю заборони президента Дональда Трампа.

Келлі постановив, що MS NOW, CNN і Politico можуть зберегти доступ до комплексу Білого дому. Рішення нижчої інстанції безстроково блокує виконання цієї заборони, а Мін’юст США оскаржує його в апеляційній інстанції.

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