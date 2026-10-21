Мін’юст США планує направити близько 1000 спостерігачів на проміжні вибори — Dawn

Міністерство юстиції США планує направити близько 1000 спостерігачів до всіх 50 штатів у день проміжних виборів 3 листопада. Це приблизно втричі більше, ніж під час попередніх проміжних виборів, і може стати найбільшою програмою спостереження в історії відомства, повідомляє Dawn.

Розширення програми викликало занепокоєння в низці штатів, якими керують демократи, а також у частини республіканських виборчих посадовців. Критики вважають дії федерального уряду надмірним втручанням у виборчий процес. Адміністрація президента Дональда Трампа, зі свого боку, стверджує, що суворіші заходи потрібні для підтримання довіри до голосування.

Штати готують власний контроль

Під час серпневих праймеріз у Міннесоті приблизно 40 працівників штату, які працювали парами, відстежували пересування юристів Мін'юсту в округах Геннепін і Рамзі. Державний секретар Міннесоти Стів Саймон заявив, що його офіс, імовірно, продовжить координувати дії з офісом генерального прокурора штату, щоб супроводжувати федеральних спостерігачів і в день проміжних виборів. Подібну програму запустила Каліфорнія.

У Неваді головний посадовець штату з питань виборів Сіско Агілар повідомив, що правоохоронців навчатимуть виводити спостерігачів Мін'юсту, якщо ті порушуватимуть правила або відмовлятимуться залишити виборчу дільницю. У штаті Мен місцевим керівникам виборів доручили звертатися до влади штату, якщо федеральні представники проситимуть дозвіл на спостереження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Закони деяких штатів і місцеві норми дозволяють не допускати представників Мін'юсту всередину приміщень для голосування. Федеральні спостерігачі можуть стежити за процесом, розмовляти з виборцями після виходу з дільниць і повідомляти про термінові проблеми місцевим правоохоронцям або виборчим посадовцям. Водночас вони не можуть проводити розслідування безпосередньо на дільниці або перешкоджати комусь голосувати.

Суперечки щодо ролі прокурорів

Мін'юст десятиліттями відряджав спостерігачів для фіксації можливих порушень громадянських прав, зокрема відсутності бюлетенів іспанською мовою або недоступності дільниць для людей з інвалідністю. За словами представниці відомства Кірстен Пелс, учасників нової програми навчатимуть не втручатися у виборчі процедури та протидіяти залякуванню виборців.

Правозахисні організації занепокоєні планами залучити до спостереження кримінальних прокурорів, оскільки раніше відомство зазвичай використовувало цивільних юристів і допоміжний персонал. NAACP подала позов, вимагаючи заборонити прокурорам та іншим правоохоронцям працювати спостерігачами, назвавши такі плани залякуванням виборців. Пелс заявила, що спостерігачі не представлятимуться прокурорами, а позов ґрунтується на необґрунтованих побоюваннях.

Мін'юст також заявив, що його працівники фіксуватимуть можливі порушення федерального виборчого законодавства, зокрема ймовірне голосування негромадян США. Водночас неназваний високопосадовець відомства сказав, що спостерігачі не перевірятимуть громадянство виборців у день голосування. Міністерство ще не повідомило, де саме розмістить своїх представників.

Читай нас у