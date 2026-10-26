Мінюст США планує залучити 1000 спостерігачів на виборах — Fortune

У США Міністерство юстиції планує розгорнути найбільшу у своїй історії програму спостереження за голосуванням на проміжних виборах: очікується, що близько 1000 співробітників відомства стежитимуть за дотриманням федерального законодавства. Водночас Демократична партія, громадські організації та республіканські структури формують власні мережі спостерігачів, повідомляє Fortune.

Тисячі волонтерів від демократів

За даними видання, партійні організації демократів у штатах підготували приблизно 10 тисяч волонтерів, які стежитимуть за ситуацією біля виборчих дільниць і повідомлятимуть про дії, що викликатимуть занепокоєння. Організація Common Cause навчила ще близько 16 тисяч спостерігачів, а коаліція Election Protection, до якої входять 300 груп, — десятки тисяч додаткових волонтерів.

Асоціація комітетів Демократичної партії штатів при Національному комітеті Демократичної партії створила кіберпідрозділ для моніторингу та повідомлень про дезінформацію в інтернеті, зокрема дипфейки, створені за допомогою штучного інтелекту. За словами заступниці голови Національного комітету Демократичної партії Джейн Кліб, до його роботи залучили колишніх співробітників ЦРУ та ФБР. Мери, генеральні прокурори й секретарі штатів від Демократичної партії також проводять навчання за сценаріями можливих кризових ситуацій на виборах.

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Плани Мінюсту та республіканців

Представниця Міністерства юстиції Кірстен Пелс заявила, що працівники відомства спостерігатимуть за голосуванням і не втручатимуться у нього. За словами неназваного високопосадовця міністерства, спостерігачів скерують до кожного штату, приділяючи особливу увагу густонаселеним районам, юрисдикціям із попередніми проблемами та округам із конкурентними перегонами.

Під час праймеріз Мінюст, за його даними, направив понад 100 спостерігачів на сотні дільниць. У Вайомінгу це викликало напруження: губернатор Марк Гордон назвав поведінку двох представників відомства надто наполегливою та нетиповою, а посадовиця округу Ларамі повідомила, що їм не дозволили опитувати виборців. Міністерство заперечило, що його спостерігачі діяли неналежно.

Республіканський національний комітет повідомив, що має заступників директорів з питань виборчої доброчесності у 22 штатах, зокрема в Аризоні, Мічигані, Джорджії та Північній Кароліні. Комітет також залучив майже 22 тисячі працівників виборчих дільниць і продовжує набір волонтерів-спостерігачів для конкурентних округів.

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