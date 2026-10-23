Міністерство юстиції США звернулося до Апеляційного суду дев’ятого округу з проханням втрутитися у його позов проти Каліфорнії та тимчасово зупинити підрахунок понад 20 тисяч поштових бюлетенів. Адміністрація президента Дональда Трампа стверджує, що їх могли подати люди без громадянства США, повідомляє The Hill.

Звернення до апеляційного суду

Звернення до апеляційної інстанції надійшло до того, як окружний суддя США Девід Картер ухвалив рішення щодо клопотання відомства. За даними Reuters, суддя призначив слухання щодо екстреного розпорядження, яке могло б заборонити штату рахувати бюлетені, доки не перевірять громадянство 20 тисяч виборців.

Минулого тижня Мін’юст США подав позов проти Каліфорнії після того, як дав виборчим посадовцям штату 48 годин, щоб відкласти бюлетені 20 тисяч осіб зі списку. У позові зазначено: якщо Каліфорнія не може самостійно підтвердити громадянство людей із цього списку, федеральний уряд просив відкласти отримані від них бюлетені до завершення перевірки.

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Заяви Мін’юсту та реакція губернатора

У понеділок Мін’юст США повідомив, що 28 людям, яких, за версією відомства, підозрюють у відсутності громадянства США, висунули обвинувачення у зв’язку з незаконно зареєстрованими голосами. Відомство заявило, що більшість із них проголосували, використавши, за його твердженням, незаконно та шахрайським шляхом отримані бюлетені. Заступник генерального прокурора Трент Маккоттер сказав, що всі обвинувачені фігурують у переданому виборчим посадовцям Каліфорнії списку з понад 20 тисяч імовірних негромадян США.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розкритикував позов, заявивши, що вимога суперечить виборчим процедурам і змушує посадовців штату порушувати федеральний закон. Мін’юст США та президент Трамп також попередили, що виборчі посадовці Каліфорнії можуть зіткнутися з кримінальними обвинуваченнями, якщо включать усі ці бюлетені до підрахунку на проміжних виборах.

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