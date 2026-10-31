Мінюст США просить окремо зберігати бюлетені на виборах в Алясці — Der Spiegel

Міністерство юстиції США звернулося до суду в Анкориджі, штат Аляска, з вимогою окремо зберігати певні виборчі бюлетені на сенатських виборах. Йдеться про голоси, подані за політичного новачка Дена Дж. Саллівана, який має однакове ім’я з чинним сенатором-республіканцем Деном С. Салліваном, повідомляє Der Spiegel.

Мета клопотання

Федеральне відомство хоче забезпечити можливість подальшої перевірки бюлетенів, якщо вона знадобиться. Предметом такого аналізу може стати питання, чи не помилилися виборці через однакові імена двох кандидатів під час голосування.

Республіканці президента США Дональда Трампа давно підозрюють демократів у тому, що вони нібито переконали однофамільця чинного сенатора балотуватися з тактичних міркувань. За версією республіканців, це могло ввести виборців в оману та зменшити шанси чинного сенатора, водночас підвищивши перспективи кандидатки від демократів Мері Пелтоли.

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Розслідування та позов

Мінюст США також підтвердив проведення кримінального розслідування за підозрою у спробі обману виборців під час сенатських виборів в Алясці. Водночас офіційних доказів на підтвердження цих підозр наразі не оприлюднено.

Раніше The New York Times писала, що союзники Пелтоли нібито задовго до виборів шукали людину з таким самим ім’ям, як у чинного сенатора. Її виборчий штаб заперечує причетність до висунення Дена Дж. Саллівана. Der Spiegel також повідомляє, що Трамп особисто доручив федеральному Мінюсту подати позов проти штату, щоб не допустити затвердження результатів виборів, якщо чинному сенаторові бракуватиме голосів через можливу плутанину.

Позов критикують як втручання федеральної влади у вибори штату. Також порушується питання, чи можливо після голосування достовірно встановити, що саме вплинуло на вибір конкретних виборців.

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