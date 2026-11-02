Мін’юст США просить розглянути неповагу до суду щодо списку виборців — Anadolu Agency

Міністерство юстиції США попросило федерального суддю розглянути питання про можливу неповагу до суду з боку правозахисної організації Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) у Каліфорнії. Відомство стверджує, що група порушила судове розпорядження, оприлюднивши висновки про можливі неточності у федеральному списку з понад 20 тисяч людей, яких уряд вважає негромадянами США, зареєстрованими для голосування в штаті, повідомляє Anadolu Agency.

Аналіз правозахисників

У п'ятницю головний суддя Окружного суду США Джеймс Боасберг надав CHIRLA доступ до федеральних даних. Водночас він заборонив розкривати імена зі списку та дозволив використовувати інформацію лише для аргументів щодо процесуального статусу групи у справі.

У поданні до суду в суботу адвокати CHIRLA заявили, що понад 40% людей із федерального переліку не виявили в реєстрах виборців Каліфорнії. Вони також визначили 22 осіб, які, ймовірно, є натуралізованими громадянами США, і повідомили про тисячі інших людей у списку, які, за їхньою оцінкою, можуть бути громадянами країни.

Міністерство юстиції наполягає, що аналіз не стосувався процесуального статусу конкретних позивачів, а тому суперечив розпорядженню судді. Відомство також запропонувало передати питання для розслідування можливої кримінальної неповаги до суду. Представник Проєкту виборчих прав Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі Альберто Ламмерс, організація якого проводила аналіз, відкинув звинувачення та заявив, що адвокати позивачів і їхні експерти повністю виконали вимоги суду.

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Окремий судовий спір

В іншій справі Міністерство юстиції оскаржило рішення федеральної судді Тріни Л. Томпсон, яка заборонила федеральним посадовцям наказувати виборчим органам Каліфорнії вилучати з реєстрів імовірних негромадян, відокремлювати їхні бюлетені або погрожувати юридичними діями. Слухання у цій справі було призначене на понеділок.

Раніше федеральний суддя в Каліфорнії відхилив вимогу адміністрації відокремити бюлетені, подані особами, яких підозрюють у негромадянстві, застерігши, що рішення напередодні виборів могло б спричинити хаос. Це рішення підтримали двоє апеляційних суддів.

Виборчі посадовці Каліфорнії заявляють, що федеральний список містить численні помилки та що часу для передбаченої законом процедури вилучення людей із реєстрів недостатньо. Адміністрація президента Дональда Трампа стверджує, що сформувала перелік шляхом зіставлення даних реєстрації виборців штату з федеральними даними про громадянство.

Негромадяни США загалом не мають права голосувати на федеральних і штатних виборах, зокрема у Каліфорнії. Водночас у Сан-Франциско батьки та законні опікуни, які відповідають установленим критеріям, не є громадянами США та мають дітей у системі державних шкіл міста, можуть голосувати на місцевих виборах до шкільної ради. Тому присутність негромадянина у виборчому реєстрі сама по собі не доводить незаконності реєстрації.

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