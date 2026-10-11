Мінюст США розслідує телеканали через бойкот Білого дому — ABC News Australia

Міністерство юстиції США розпочало перевірку щодо ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News через можливе порушення федерального антимонопольного законодавства після того, як телеканали спільно призупинили висвітлення Білого дому. Про це повідомляє ABC News.

Перевірка через спільні дії телеканалів

Представник Мінюсту заявив, що групові бойкоти між комерційними конкурентами можуть порушувати закон Шермана. Антимонопольний підрозділ відомства має встановити, чи порушили медіаорганізації вимоги антимонопольного законодавства.

Розслідування розпочали після рішення всіх п’яти основних телевізійних мереж, які входять до пулу Білого дому, припинити його висвітлення на знак солідарності з журналістами, позбавленими акредитацій. Телеканали також відмовилися надавати замінні матеріали для висвітлення президента.

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Суперечка щодо доступу журналістів

19 вересня Білий дім заборонив журналістам CNN, Politico та MS NOW вхід до будівлі, анулювавши їхні акредитації. У Білому домі тоді заявили, що висвітлення роботи президента є привілеєм, а не правом.

Ці медіа звернулися до суду, стверджуючи, що обмеження доступу порушують Першу поправку до Конституції США та є відповіддю на їхнє висвітлення діяльності адміністрації. 24 вересня Білий дім відновив акредитації після рішення окружного судді США Тімоті Келлі, який постановив негайно повернути журналістам доступ. Водночас суперечки щодо доступу до окремих президентських заходів і розподілу місць у пулі продовжилися.

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