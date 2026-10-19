Мін’юст США висунув обвинувачення 28 власникам грін-карт у Каліфорнії — The Guardian

Міністерство юстиції США висунуло кримінальні обвинувачення 28 власникам грін-карт у Каліфорнії, яких підозрюють у шахрайській реєстрації для голосування та незаконному голосуванні. Йдеться про законних постійних жителів США, які мають право проживати в країні, але не є громадянами та не можуть брати участь у виборах, повідомляє The Guardian.

За даними Міністерства юстиції, 21 із 28 обвинувачених незаконно проголосував. Одинадцятьох людей уже взяли під варту, а арешти тривали. Серед висунутих обвинувачень — неправдиві заяви в анкетах на натуралізацію та шахрайська реєстрація для голосування. Такі злочини можуть передбачати до п'яти років позбавлення волі.

Позов проти Каліфорнії

Арешти відбулися через кілька днів після того, як Мін'юст подав позов проти Каліфорнії, вимагаючи заблокувати підрахунок частини бюлетенів на проміжних виборах у листопаді. Федеральне відомство передало виборчим посадовцям округу Лос-Анджелес список людей, яких вважає ймовірними негромадянами США, зареєстрованими для голосування.

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У позові Мін'юст заявив, що надіслав посадовцям Каліфорнії список із понад 20 тисяч людей, яких федеральний уряд вважає ймовірними негромадянами та яким поштою надіслали бюлетені. Виконувач обов'язків заступника генерального прокурора США Трент Маккоттер визнав, що в переліку можуть бути громадяни США. За його словами, 20 тисяч — це особи, щодо яких уряд має найбільшу впевненість, тоді як попередня оцінка у 190 тисяч включала менш перевірені записи.

Реакція влади штату

Державна секретарка Каліфорнії Ширлі Вебер назвала вимоги федерального відомства «обурливими». Вона заявила, що Міністерство внутрішньої безпеки США в липні спочатку повідомляло про понад 190 тисяч зареєстрованих виборців, які могли не бути громадянами, а згодом знизило оцінку до 20 тисяч, не розкривши даних і методології.

Вебер також заявила, що підхід, за яким тисячі людей зі списку Мін'юсту вважатимуться такими, що не мають права голосу, до підтвердження їхнього статусу, суперечив би федеральному законодавству. За офіційними даними штату, у Каліфорнії зареєстровано 23,1 млн виборців. Мін'юст США повідомив, що протягом останніх тижнів федеральні прокурори висунули обвинувачення загалом 112 людям у 20 штатах через ймовірні порушення правил реєстрації та незаконне голосування.

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