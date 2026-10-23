У штаті Міннесота, США, посадовці заявили, що Міністерство юстиції США припинило передавати докази у справах про загибель Рене Гуд та Алекса Претті під час імміграційної операції в Міннеаполісі. Як повідомляє The Hill, влада штату просить суд зобов’язати федеральне відомство надати матеріали для незалежного розслідування двох смертей.

Передачу доказів призупинили

Згідно із судовими документами, які вивчило Associated Press, посадовці Міннесоти подали позов проти Мін’юсту США, домагаючись доступу до доказів. У липні відомство погодилося передавати матеріали штату й почало це робити, однак згодом припинило передачу.

Прокурорка округу Геннепін Мері Моріарті заявила у судових документах, що 10 вересня їй повідомили про безстрокове призупинення обміну доказами. Представники федеральної влади у відповіді, поданій раніше цього тижня, заявили, що можуть самостійно визначати, яку інформацію передавати органам влади штату.

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Які матеріали залишилися у Мін’юсті

Суперінтендант Бюро кримінальних розслідувань Міннесоти Дрю Еванс зазначив у декларації для суду, що Міністерство юстиції США має одяг Рене Гуд і мобільний телефон співробітника, який, за даними матеріалу, застрелив її. За словами Еванса, відомство також не передало записану заяву співробітника, який застрелив Алекса Претті, зброю офіцерів на місці події та зброю, вилучену у Претті перед пострілами.

Гуд, мати трьох дітей, загинула після того, як співробітник Служби імміграційного та митного контролю США відкрив вогонь через лобове скло її автомобіля. Претті, медбрат, загинув за кілька тижнів потому під час протесту проти імміграційних операцій. Він знімав події на телефон і законно мав при собі зброю, яку співробітник забрав перед тим, як пролунали постріли.

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