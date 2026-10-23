Міноборони Британії шукає позасудове рішення у спорі з ЛГБТ-ветеранами — The Guardian

Міністерство оборони Великої Британії проводить переговори щодо можливого врегулювання без судового розгляду спору про компенсації ветеранам, які, за їхніми словами, залишили збройні сили через тиск, пов’язаний із сексуальною орієнтацією. Про це міністр оборони Вес Стрітінг повідомив The Guardian.

Стрітінг заявив, що відомство прагне знайти рішення, яке не потребуватиме судового розгляду. Водночас він не пообіцяв змінити правила програми та не підтвердив, що розглядають конкретну мирову угоду.

Умови компенсаційної програми

Спір стосується державної програми фінансового визнання для ЛГБТ-військовослужбовців, запровадженої у 2024 році. За її правилами колишні військові, яких офіційно звільнили або усунули зі служби, можуть отримати виплату у 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Ті, чий вихід зі служби у документах зазначили як добровільну відставку, не відповідають критеріям цієї виплати. Їм доступна інша компенсація, що визнає вплив колишньої заборони на службу для ЛГБТ-персоналу.

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Позов двох колишніх військових

Колишній капрал Королівської військової поліції Стівен Стюарт, 55 років, і колишній військовослужбовець Королівських повітряних сил Марк Шепард, 49 років, домагаються судового перегляду правил програми. Вони стверджують, що зазнали переслідувань через сексуальну орієнтацію, які змусили їх залишити службу.

Оскільки їхній вихід зі збройних сил офіційно зареєстрували як відставку, Стюарт отримав 7 тисяч фунтів стерлінгів, а Шепард — 5 тисяч фунтів за іншою схемою виплат. Наступного тижня суддя Високого суду має визначити, чи можуть вони продовжити процедуру судового перегляду.

На програму виділили 75 млн фунтів стерлінгів, із яких понад 60 млн уже виплачено. Чоловікам-геям і лесбійкам було заборонено служити у британських збройних силах до 2000 року; точного обліку не вели, однак, за даними видання, щороку через сексуальну орієнтацію зі служби усували близько 200–250 людей.

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