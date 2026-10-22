Міноборони Польщі має чинну угоду про конфіденційність із Palantir — RMF24

Міністерство оборони Польщі 23 грудня 2024 року підписало з американською компанією Palantir Technologies угоду про конфіденційність, яка досі залишається чинною. Про існування документа, про який польська влада раніше публічно не повідомляла, повідомляє RMF24.

П’ятисторінковий документ англійською мовою датований 1 листопада 2024 року, однак у Міноборони Польщі уточнили, що його фактично підписали 23 грудня. Того ж дня польська сторона повідомила про меморандум із Palantir — необов’язковий документ, що визначав рамки потенційної співпраці.

Співпраця у сфері кібербезпеки

В угоді зазначено, що Міністерство оборони Польщі та Palantir є розпорядниками конфіденційної інформації у сфері безпеки. Сторони висловили готовність взаємно надавати та отримувати таку інформацію для співпраці у сфері кібербезпеки в межах двосторонніх проєктів, пов’язаних з інформаційними технологіями.

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Йдеться, зокрема, про тестування технологій, навчання та вправи. Речник Командування компоненту Військ оборони кіберпростору підполковник Пшемислав Ліпчинський заявив RMF24, що такі угоди є стандартною практикою для подібної співпраці та призначені для захисту інформації, яку можуть передавати обидві сторони.

Міноборони заявило про тестові дані

Водночас польське оборонне відомство запевнило, що в межах співпраці не передавало Palantir жодної секретної інформації. За словами Ліпчинського, під час ознайомчих семінарів використовували лише спеціально підготовлені вигадані тестові дані та інформацію з відкритих джерел.

Як повідомляє RMF24, угоду не розривала жодна зі сторін і до неї не вносили змін. У жовтні 2025 року Міноборони Польщі також підписало з Palantir лист про наміри співпрацювати у сферах штучного інтелекту, інформаційних технологій і кібербезпеки.

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