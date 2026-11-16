Міноборони Польщі планує запровадити виплату 3250 злотих резервістам — RMF24

Міністерство національної оборони Польщі планує запровадити одноразову виплату у розмірі 3250 злотих для окремих військовослужбовців пасивного резерву. Проєкт відповідних правил уже підготовлено, а перші виплати можуть розпочатися у 2027 році, повідомляє RMF24 з посиланням на газету Fakt.

Кому призначатимуть виплату

На допомогу зможуть претендувати резервісти, які мають мобілізаційне призначення або передбачені для його отримання. Йдеться про військовослужбовців, які не проходять службу щодня, однак можуть бути призвані до війська за потреби.

Самого статусу резервіста для отримання коштів буде недостатньо. Кандидати мають одночасно виконати дві вимоги: взяти участь щонайменше у восьми днях добровільної підготовки протягом календарного року та пройти військові навчання.

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Сума залежатиме від зарплат у війську

Розмір виплати прив’яжуть до половини найнижчого базового грошового забезпечення професійного військовослужбовця на день її призначення. Наразі мінімальна зарплата у польському війську становить 6500 злотих, тому сума допомоги має дорівнювати 3250 злотих. У разі підвищення базового забезпечення військових зростатиме й ця виплата.

У Міністерстві національної оборони Польщі розраховують, що новий механізм щороку заохочуватиме до регулярних тренувань і підвищення військової кваліфікації до 10 тисяч резервістів.

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