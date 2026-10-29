Міноборони Польщі відкинуло дані про нестачу пілотів F-16 — Interia

Міністерство оборони Польщі відкинуло повідомлення про нестачу підготовлених пілотів винищувачів F-16 у польських Повітряних силах. У відомстві заявили, що наведені в публікації дані не відображають реального кадрового потенціалу польської військової авіації.

Як повідомляє Interia, реакція Міноборони Польщі стосувалася статті газети Rzeczpospolita. Видання писало, що кількість підготовлених до польотів на F-16 пілотів становить близько 40, хоча, за його оцінкою, їх мало б бути понад 70.

Позиція оборонного відомства

Польське Міноборони заявило, що країна має значно більше пілотів із кваліфікацією для польотів на F-16, ніж випливає з газетної публікації. Водночас відомство наголосило, що детальні дані про кількість пілотів, закріплених за окремими типами літальних апаратів, не повинні оприлюднюватися.

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У міністерстві також повідомили про розвиток системи підготовки кадрів для військової авіації. За його твердженням, у цьому процесі бере участь значно більше людей, ніж зазначалося у статті. Окрім пілотів, необхідну авіаційну кваліфікацію мають офіцери, які виконують завдання в інших командуваннях.

Що писала Rzeczpospolita

За даними Rzeczpospolita, польські збройні сили мають 47 винищувачів F-16, а норматив передбачає щонайменше 1,5 пілота на один літак. Серед можливих причин дефіциту газета назвала перехід частини пілотів F-16 на винищувачі F-35.

У публікації також ішлося про можливі труднощі з використанням потенціалу нових закупівель для польської армії, зокрема вертольотів AH-64E Apache, які мають надійти до Польщі у 2028 році. Міноборони закликало відповідально ставитися до поширення інформації про військо, заявивши, що неповні або позбавлені контексту дані можуть призводити до хибних висновків і використовуватися в дезінформації.

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