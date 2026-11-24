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Міністерство оборони Росії планує змінити правила вступу до військових навчальних закладів, дозволивши приймати на окремі освітні програми випускників дев’ятих класів віком від 16 років. Відповідний проєкт постанови уряду РФ оприлюднили на порталі нормативних правових актів, повідомляє «Главком».

Наразі військові училища та вищі військові навчальні заклади країни-агресора приймають абітурієнтів на програми середньої професійної освіти лише за наявності атестата про закінчення 11 класів.

Запропоновані зміни мають дозволити вступати до таких закладів одразу після дев’ятого класу.

Нововведення стосуватиметься тих, хто планує здобувати середню професійну освіту та готуватися до роботи військовими фахівцями середньої ланки. Водночас для вступу на офіцерські програми вимога про повну середню освіту залишиться чинною.

Згідно з проєктом постанови, абітурієнтів, які раніше не проходили військову службу, зможуть приймати до військових навчальних закладів віком від 16 до 22 років.

Крім того, Міноборони РФ пропонує знизити верхню вікову межу для вступників на програми середньої професійної освіти. Замість нинішніх 30 років вона становитиме 24 роки.

Важливо, що зарахування до військового навчального закладу в Росії передбачає набуття статусу військовослужбовця.

Відповідно до статті 35 федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу», курсанти, які раніше не проходили військової служби, після зарахування отримують статус військовослужбовців за призовом.

Після досягнення 18 років вони укладають контракт про проходження військової служби.

Таким чином, запропоновані зміни дозволять російському військовому відомству залучати до навчання у військових закладах підлітків одразу після завершення дев’ятого класу.

Нагадаємо, блогера зі російської Пензи Станіслава Морозова засудили до двох років примусових робіт за звинуваченням у закликах до екстремізму в інтернеті. Як повідомляє «Агентство» з посиланням на двох учасників судового процесу, приводом для кримінальної справи стало відео, у якому Морозов говорив про можливий спротив свавіллю військкоматів за прикладом громадян України.

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