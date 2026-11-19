Міноборони Росії вирішило привернути увагу до контрактної служби за допомогою популярної відеогри Grand Theft Auto VI.

В офіційному каналі російського оборонного відомства з’явилася агітаційна публікація, оформлена в стилістиці логотипа нової частини GTA VI.

Таким чином російське військове відомство спробувало використати популярність гри для просування служби за контрактом.

У мережі користувачі вже висловили обурення таким вчинком, зазначивши, що відомство обгадило таку важливу для багатьох подію.

Вихід GTA 6 надихнув геймерів створити незвичний мінібізнес. Тепер охочі можуть заплатити за можливість подивитися, як хтось інший проходить легендарну гру.

У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 зі 100 балів на агрегаторі Metacritic, розділивши перше місце в рейтингу найвище оцінених ігор в історії з The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла у 1997 році.

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