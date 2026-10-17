Мінпром Таїланду просуває промзони для переробки сонячних панелей і батарей — Bangkok Post

Міністерство промисловості Таїланду просуває створення спеціалізованих промислових зон для переробки сонячних панелей і батарей електромобілів. Ініціатива має допомогти країні впоратися зі зростанням обсягів таких відходів та посилити контроль за утилізацією небезпечних промислових матеріалів, повідомляє Bangkok Post.

Відходи сонячної енергетики

Міністр промисловості Варавут Сілпа-арча заявив, що сонячні панелі, встановлені приблизно десять років тому, можуть почати перетворюватися на значні обсяги відходів протягом найближчих одного-двох років. За його словами, середній строк служби таких панелей становить близько 15 років.

Міністерство пропонує зосередити переробні підприємства та об'єкти з утилізації небезпечних відходів у контрольованих зонах. Вони мають бути обладнані централізованими системами очищення стічних вод і цілодобовим моніторингом.

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Жорсткіші санкції за незаконне скидання

Окремою проблемою міністерство називає батареї електромобілів, термін експлуатації яких завершується. Частину використаних батарей можна повторно застосовувати у системах накопичення енергії, але пошкоджені або деградовані батареї необхідно належно утилізувати через можливий вміст небезпечних речовин.

Таїландська влада також переглядає Factory Act та інші норми, що регулюють промислові відходи, аби підвищити покарання за незаконне скидання. Як зазначив міністр, чинні закони, деяким із яких 40–50 років, передбачають штрафи не більш як 200 тисяч батів, що потенційно робить незаконну утилізацію дешевшою за належне поводження з відходами.

Міністерство співпрацює з Міністерством природних ресурсів і довкілля, Департаментом спеціальних розслідувань та Митним департаментом. Серед можливих заходів — штрафи до десятків мільйонів батів, відстеження фінансових операцій порушників і конфіскація їхніх активів.

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